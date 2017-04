Maaskant begint bij Eagles met overwinning in Enschede

18:44 – Interim-trainer Robert Maaskant heeft bij Go Ahead Eagles in zijn eerste wedstrijd meteen drie punten gepakt. Op bezoek bij FC Twente werd door doelpunten van Sam Hendriks en Marcel Ritzmaier met 1-2 gewonnen. De thuisploeg was vlak voor rust nog op voorsprong gekomen via Enes ünal, maar het kon de opgelopen achterstand niet meer goedmaken.





Na de gevoelige thuisnederlaag tegen PEC Zwolle (1-3) werd trainer Hans de Koning ontslagen en volgde Robert Maaskant hem op. De voormalig trainer van onder meer NAC Breda moet Go Ahead in de Eredivisie houden en blijft tot het eind van het seizoen in Deventer. De aanpak van Maaskant leek tegen Twente echter weinig anders dan die van De Koning. De bekende namen stonden aan de aftrap en Go Ahead speelde op de counter.



Hierdoor waren de mogelijkheden voor Go Ahead in de eerste helft schaars. Sander Fischer kopte na vijf minuten uit een corner op doel, maar Nick Marsman redde. Twintig minuten later dribbelde Elvis Manu richting Marsman en de doelman stopte diens matige inzet. Verder moest Go Ahead voornamelijk tegenhouden in de eerste helft en dankzij keeper Theo Zwarthoed lukte dat tot vlak voor rust behoorlijk.





Bersant Celina raakte vlak na de kopbal van Fischer de buitenkant van de paal en Enes ünal stuitte tot drie keer toe op de geroutineerde goalie van Go Ahead. Een kopbal, een schot en een stiftje waren allemaal niet doeltreffend. Pas in minuut 45 werd Zwarthoed dan toch gepasseerd. Fredrik Jensen draaide zich slim vrij in de zestien van Go Ahead, gaf laag voor en schon ünal zo een niet te missen kans. De topscorer van Twente noteerde zijn veertiende seizoenstreffer.



Met een goed gevoel ging het team van René Hake de kleedkamer in, maar dat gevoel werd door Go Ahead snel na rust weer teniet gedaan met twee treffers. Ritzmaier was bij beide doelpunten de hoofdrolspeler. Eerst was hij met een voorzet op maat de aangever bij de gelijkmaker van Hendriks en tien minuten later schoot hij een vrije trap van een meter of 35 tegen de touwen. Marsman had die vrije trap mogen hebben, hij zag echter te laat dat Ritzmaier zijn onoplettendheid in de korte hoek afstrafte. Tussen de goals door had Jarchinio Antonia ook nog de lat geraakt.





Pas toen Twente in het laatste kwartier aan een slotoffensief begon, werd het pas weer gevaarlijk. Het dacht vijf minuten voor tijd de 2-2 te hebben gemaakt via invaller Chinedu Ede. Hij kon in zijn eentje op Zwarthoed af en rondde keurig af, maar de grensrechter had buitenspel geconstateerd. Robert Maaskant ijsbeerde in de resterende minuten nog flink heen en weer in zijn vak, maar zag tot zijn opluchting dat Go Ahead stand hield. In zijn eerste wedstrijd pakte hij met de club uit Deventer meteen drie punten. De rode lantaarn werd daardoor overdragen aan Roda JC.