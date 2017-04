Hake niet tevreden: "Hebben nederlaag aan onszelf te wijten"

20:46 – Volgens coach René Hake heeft FC Twente de nederlaag tegen Go Ahead Eagles aan zichzelf te wijten. De club uit Enschede ging zondag in de eigen Grolsch Veste nog wel rusten met een voorsprong, maar gaf het in de tweede helft uit handen (1-2).



"We hebben de eerste helft en een gedeelte van de tweede helft gewoon goed gespeeld, alleen vergeten we Go Ahead op een onoverbrugbare achterstand te zetten", aldus Hake op de clubwebsite. "Als dat niet lukt, dan moet je zorgen dat je de wedstrijd blijft controleren. Als je dan de eerste tegengoal ziet, dat we geen druk op de bal geven en niet goed staan te dekken. Dan is het een makkelijke goal tegen. En dan valt de tweede goal uit een situatie die gewoon slecht georganiseerd was en de doelman slecht gepositioneerd stond. Die bal mag natuurlijk nooit in het doel."



"Daarna hebben we ook niet meer goed gespeeld", vervolgt Hake. "We zijn te geforceerd gaan spelen, waren te snel de bal kwijt. Dat hebben we op het laatste moment proberen bij te stellen door opportunistisch te spelen met een stormram erbij. Dat werd een aantal keer heel gevaarlijk. We waren dicht bij de gelijkmaker, maar dat hebben we zelf niet afgedwongen. Dan druip je af met een nederlaag die volledig aan onszelf te wijten is. Dat mag niet gebeuren in een thuiswedstrijd."