Dost scoort niet, maar Sporting Portugal wint bij Arouca

20:58 – Bas Dost kwam deze keer eens niet tot scoren, maar toch heeft Sporting Clube de Portugal drie punten gepakt in de nationale competitie. Coach Jorge Jesus leidde zijn elftal zondag naar een 1-2 overwinning bij Arouca.



Sporting moest zich in het Estádio Municipal de Arouca wel terug knokken van een achterstand. Mateus bracht de thuisclub in de negende minuut op een 1-0 voorsprong. Met twee doelpunten in een tijdsbestek van drie minuten stelde Sporting CP orde op zaken. Alan Ruiz maakte in de 34ste minuut gelijk, in de 36ste minuut zorgde Bruno César voor de 1-2. Marvin Zeegelaar, die net als Dost in de basis begon, leverde de assist bij het winnende doelpunt. Luc Castaignos bleef op de bank bij Sporting, Douglas was absent.



Sporting staat in een soort van niemandsland op de derde plaats in de Portugese competitie. Het heeft 57 punten, respectievelijk acht en zeven minder dan koploper Benfica en nummer twee FC Porto hebben. De voorsprong op nummer vier Vitoria Guimaraes bedraagt tien punten. Zaterdag hielden Benfica en Porto elkaar op een 1-1 gelijkspel.