Australische A-League wordt eerste liga met videoref

9:51 – De Australische A-League zal de primeur voor het gebruik van de videoscheidsrechter in de nationale competitie hebben. Als eerste land ter wereld gaat het Oceanische land het systeem met de videoref introduceren, zo hebben officials bevestigd.



Na zes maanden geëxperimenteerd te hebben in lagere divisies, kan Australië de volgende stap zetten. Ben Wilson, de scheidsrechtersbaas binnen de Australische voetbalbond, heeft dat aangegeven. "We hebben een beter beeld gerkegen van de verwachtingen rond fouten, de uitdaging in het tijdig nemen van beslissingen en het communiceren van deze beslissingen naar de uitzender en de fans", zegt Wilson volgens het AFP. "Die drie dingen zijn nu uitgewerkt en ik ben blij dat we voor al deze dingen nu oplossingen gevonden hebben."



De videoscheidsrechter zal het eerst in gebruik worden genomen bij de competitiewedstrijd tussen Melbourne City en Adelaide United van komende vrijdag. Er wordt over de hele wereld al een tijdje geëxperimenteerd met de videoref. Nederland is een voorloper op dit vlak. De KNVB hoopt de videoscheidsrechter vanaf het seizoen 2018/2019 te kunnen introduceren voor alle wedstrijden in de Eredivisie.