Pochettino jaagt Chelsea op: "Als zij falen, moeten wij er staan"

18:51 – Chelsea leed afgelopen weekend een verrassende nederlaag in eigen huis tegen Crystal Palace. Hoewel de voorsprong op de concurrentie nog altijd zeven punten is, heeft Mauricio Pochettino (die zelf met Tottenham Hotspur won met 0-2 bij Burnley) er vertrouwen in. Volgens hem is de titelstrijd nog niet beslist.



"Het verschil is nu zeven punten, dat is wel iets totaal anders dan tien", zo vertelt de Argentijn op een persconferentie. "Maar het zal er van afhangen of Chelsea dit seizoen nog een paar keert faalt. Als ze dat doen, moeten wij zorgen dat wij er staan en ons werk goed doen. Als dat gebeurt, kunnen we tot het einde om de titel strijden."



"Geloof hebben blijft het belangrijkste in voetbal, misschien nog wel meer dan kwaliteit", vervolgt de optimistische Pochtettino. "Uiteindelijk is er niets onmogelijk in het voetbal- zeker niet in de Premier League - en dat blijft onze filosofie."



Tottenham kan Chelsea zelf geen pijn meer doen in de Premier League. Wel treffen de twee Londense clubs elkaar op 22 april nog in de halve finale van de FA Cup.