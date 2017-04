Ten Hag: "Niet zelf bij zo'n verrassing betrokken zijn"

20:27 – Het gaat prima met FC Utrecht onder Erik ten Hag. Vorig jaar werd de club vijfde in de Eredivisie en behaalde het de finale van de beker. Dit seizoen zit er geen toetje in de Kuip in, maar mikt de club uit de Domstad wel op vierde plek in de competitie.



Toch wil de trainer nog niet op de zaken vooruit lopen, vanwege het drukke schema. "We zitten in een week die heel bepalend is", vertelt hij op de clubwebsite. "In één week tijd spelen alle ploegen drie wedstrijden. Daarna resteren er nog vier tot het einde van de reguliere competitie. In weken als deze leef je van wedstrijd tot wedstrijd. En in deze fase van het seizoen merk je dat de belangen groter worden."



De 'Engelse week', zoals Ten Hag het zelf noemt, begon FC Utrecht in ieder geval goed met een 2-0 zege op Willem II. Bij de laatste treffer lieten bovendien invallers Naccer Barazite en Richairo Zivkovic zich gelden. "Je hoopt dat spelers de reactie geven die Nacer en Richairo gaven."



Ten Hag hoopt nu dat Utrecht zich midweeks niet verkijkt op bezoek bij Excelsior. "Je ziet verrassende uitslagen, waarbij ploegen uit de onderste regionen punten pakken tegen hoog geklasseerde teams. Wij moeten ervoor zorgen dat wij bij zo'n verrassing níet betrokken zijn en dat hebben we zelf in de hand. Excelsior zal mes- en messcherp zijn. Dat moeten wij óók zijn."