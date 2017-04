Mulder verlaat Eldense na vermeende matchfixing

20:36 – De club van Hans Mulder werd ineens groot nieuws, maar niet op een manier waarop je hoopt als voetballer zijnde. Na de 12-0 nederlaag tegen Barcelona B gaan er bij Eldense geruchten over matchfixing rond. Binnen de spelersgroep worden er zelfs enkele beschuldigingen geuit.



Voor Mulder is dat een reden om de club te verlaten. "Ik ben per direct gestopt, omdat ik hier helemaal niets mee te maken wil hebben", vertelt de middenvelder tegen FOX Sports. Hij zat pas twee maanden bij de club, nadat hij in de winterstop overkwam van Chennaiyin FC uit India.



De club heeft zelf overigens ook besloten om het voor dit seizoen voor gezien te houden, waardoor degradatie uit de Segunda División B een feit is. De Spaanse voetbalbond is inmiddels een onderzoek gestart, terwijl de club zelf afstand heeft genomen van een betrokken investeringsmaatschappij. Die maatschappij zou mogelijk betrokken zijn bij een internationaal gokcircuit dat zich focust op matchfixing.