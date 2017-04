Walian bezorgt Jong Ajax drie punten tegen FC Utrecht

21:52 – In de Jupiler League heeft Jong Ajax optimaal geprofiteerd van de forse nederlaag van VVV-Venlo afgelopen vrijdag tegen NAC Breda. De nummer twee van de competitie maakte thuis tegen de beloftenploeg van FC Utrecht geen fout door met 2-0 te winnen.



Bij Jong FC Utrecht stond Edson Braafheid voor het eerst sinds zijn lange blessure weer in de basis. De meeste aandacht werd echter opgeëist door de negentienjarige Ezra Walian. De negentien jarige aanvaller kopte in de eerste helft goed raak in de verre hoek.



De Indonesiër tekende na rust ook voor de 2-0, dit keer met een iets eenvoudigere treffer. Het was wel alweer de tachtigste trefer van Jong Ajax dit seizoen. Walian maakte de wedstrijd overigens niet vol, want tien minuten voor tijd kreeg de talentvolle Noa Lang de kans om zijn debuut te maken.



Ondanks de 2-0 zege is het gat nog altijd behoorlijk met VVV. In de resterende zes wedstrijden moet er nog acht punten goedgemaakt worden. Daarvan heeft Ajax een klein beetje in eigen hand, op 28 april gaat de ploeg naar De Koel.