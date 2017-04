Te Vrede genezen van kanker: "Ik sta weer op het veld"

22:17 – Mitchell te Vrede is gezond verklaard nadat er eerder teelbalkanker bij hem was geconstateerd. Bij de aanvaller van het Turkse Boluspor werd de ziekte zes weken geleden ontdekt, maar door snel ingrijpen, kon de tumor verwijderd worden nog voor er uitzaaiingen waren.



"Natuurlijk ben ik in eerste instantie erg geschrokken, maar na het goede nieuws van de arts ben ik nu bezig met mijn herstel", vertelt de spitst tegenover De Telegraaf. "Ik sta weer op het veld en ben keihard aan het trainen om mijn club Boluspor te kunnen helpen zich te kwalificeren voor de play-offs en eventueel promotie.''



Te Vrede, die in Nederland voor AZ, Excelsior, Feyenoord en sc Heerenveen speelde, heeft wel enorm veel gehad aan alle steun zo laat hij weten. "Ik wil iedereen bedanken, met name de doktoren voor hun hulp en steun in een voor mij vervelende tijd die ik nu achter mij wil laten. Dit was de zwaarste tijd van mijn leven. Gelukkig kan ik weer positief vooruitkijken en dit achter me laten. Zo zie je maar dat niets belangrijker is dan je gezondheid."