Rossi gidst Celta de Vigo met hattrick ruim langs Las Palmas

22:37 – Celta de Vigo heeft in de Primera Division een prima thuisoverwinning geboekt op Las Palmas (3-1). De grote uitblinker was zonder twijfel Giuseppe Rossi, die met een hattrick de volledige productie van de thuisploeg voor zijn rekening wist te nemen.



Al na tien minuten spelen kon Rossi profiteren van geschutter achterin. Pedro Bigas verslikte zich in de bal, waarna de Italiaan direct voor de openingstreffer zorgde. Nog voor rust verdubbelde hij de score. Een schot van Iago Aspas werd nog gekeerd door Raúl Lizoain, maar hij had geen antwoord in huis op de rebound.



Na de pauze ging Rossi door voor zijn hattrick. Hij werd op het juiste moment diep gestuurd en schoot de bal uitstekend in de verre hoek. Zijn hattrick was de eerste van Italiaanse makelij in bijna tien jaar tijd in de Primera División. Bigas kon het leed van Las Palmas nog wel wat verzachten. Op acrobatische wijze maakte hij zijn fout uit de eerste helft nog een beetje goed, al mochten de bezoekers niet ineens aanspraak maken op de zege.