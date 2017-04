Pijnlijke nederlaag Inter in de strijd om Europees voetbal

22:44 – Sampdoria heeft Internazionale op eigen veld een gevoelige tik uitgedeeld. De ploeg van Stefano Pioli had het duel voor rust al moeten beslissen, maar liet dat na. Daardoor liep het na de pauze tegen een 1-2 nederlaag aan. Hierdoor loopt Atalanta, dat dit weekend met 0-5 won bij Genoa, weg van de Nerazzurri.



Internazionale was een stuk sterker in eigen huis, maar vergat in het eerste halfuur om de kansen om te zetten in doelpunten. Dat lukte na ruim dertig minuten spelen wel, al kwam er een beetje geluk bij kijken. Het schot van Danilo D'Ambrosio werd van richting veranderd, waardoor Emiliano Viviano geen kans had. D'Amboriso vergat even later om Sampdoria gelijk op een grotere achterstand te zetten.



Na de pauze kreeg Inter de rekening gepresenteerd voor de gemiste kans. Al snel tikte Patrik Schick uit buitenspelpositie de gelijkmaker binnen. Vijf minuten voor tijd ging het compleet fout. Marcelo Brozovic maakte hands, waarna Fabio Quagliarella vanaf elf meter raak schoot.