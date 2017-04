Koeman gaat voor Premier League-record op Old Trafford

23:21 – In de derby tegen Liverpool lukte het niet, maar Everton wacht dinsdag alweer een andere grote uitwedstrijd. De ploeg van Ronald Koeman gaat namelijk op bezoek bij Manchester United en bij een overwinning zet de Nederlandse trainer een record neer.



Indien Everton wint op Old Trafford, is hij namelijk de eerste manager die drie uitduels in de Premier League op een rij wint op bezoek bij The Red Devils. De afgelopen twee jaar flikte hij het al met Southampton en daar kan nu dus een derde bijkomen.



Met The Saints ging hij twee keer met een 0-1 zege van het veld en beide keren was Louis van Gaal nog de trainer van de thuisploeg. In 2015 maakte Dusan Tadic de enige treffer, een jaar later was het de beurt aan Charlie Austin.