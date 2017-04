Moyes op matje bij FA, Mourinho sceptisch over Shaw

8:44 – David Moyes bood zijn excuses aan richting de verslaggeefster van de BBC die hij min of meer bedreigd had en kreeg te horen dat deze geaccepteerd waren, maar mogelijk krijgt de actie van de manager van Sunderland nog wel een staartje. De FA heeft hem namelijk om tekst en uitleg gevraagd.



Tijdens een interview reageerde Moyes alleen met 'nee' op een vraag over de aanwezigheid van Sunderland-eigenaar Ellis Short ("Zorgt dat voor extra druk?"), maar na het vraaggesprek liet hij zijn woede merken aan Vicki Sparks, journaliste van de BBC. "Je zou weleens een klap kunnen krijgen, ook al ben je een vrouw", sprak de 53-jarige Moyes, die door het stof ging en zijn excuses aanbood, maar nu dus nog wel verantwoording moet afleggen bij de FA. De Engelse voetbalbond kreeg het verzoek van Dr Rosena Allin-Khan, de schaduwminister van sport, om in actie te komen omdat de uitingen in haar ogen 'seksistisch' waren. "Ik geloof niet dat hij dit tegen een man gezegd had."



Shaw

Bij Manchester United maakt Luke Shaw het zichzelf ondertussen lastig. Manager José Mourinho heeft zijn twijfels uitgesproken over de toewijding van de 21-jarige verdediger, die pas vijftien keer in actie kwam in het huidige seizoen. Sinds vorige maand kwam de peperdure Engelsman niet meer in actie en Mourinho zegt dat hij niet te vergelijken is met concurrenten als Ashley Young, Matteo Darmian en Daley Blind. "Niet op basis van hoe hij traint en de betrokkenheid, focus en ambitie die hij toont. Hij loopt een heel stuk achter", aldus Mourinho volgens de BBC.



Sky Sports meldt wel dat Shaw gesproken heeft met Mourinho en dat de linksback wel in de wedstrijdselectie zit voor het duel met Everton van donderdagavond.