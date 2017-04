Janssen: "Ik ben geen type dat snel aan zichzelf twijfelt"

11:43 – Nee, een doorslaand succes is het eerste seizoen van Vincent Janssen bij Tottenham Hotspur nog niet geworden. Toch gaat de Nederlandse spits niet aan zichzelf twijfelen. Zijn doel om te slagen bij de Londense club is nog steeds in leven. Daarom verwacht de Oranje-international volgend jaar ook nog bij de Spurs te spelen.



Janssen werd als eredivisietopscorer voor 20 miljoen euro van AZ gekocht door Tottenham, maar in de Premier League heeft de spits zichzelf nog niet echt kunnen laten gelden. Onlangs maakte hij in de FA Cup-wedstrijd tegen Millwall zijn eerste velddoelpunt, nadat hij al wel vier pingels had weten te verzilveren in het witte shirt van de Spurs. Omdat Harry Kane met een enkelblessure kampt, mocht Janssen afgelopen zaterdag beginnen tegen Burnley. Hij scoorde niet, maar kon terugkijken op een prima optreden. Toen hij na 73 minuten spelen gewisseld werd voor Heung-Min Son, zag hij zijn vervanger wel binnen een minuut scoren.



Het optreden tegen Burnley biedt echter perspectief voor Janssen. "Ik ben ook geen type dat snel aan zichzelf twijfelt", zegt onze landgenoot tegen Yahoo Sport UK. "Het begin was natuurlijk wel lastig, ook omdat je in een nieuwe competitie en een nieuw team terechtkomt. Een topteam. Ik had wat tijd nodig en kreeg dat ook. Ik leer hier elke dag en probeer alles te geven, elke keer weer", zegt Janssen.



"Of ik volgend seizoen nog bij Tottenham zal spelen? Ja, dat denk ik wel. We gaan het zien", vervolgt Janssen, die zijn leeftijd (22) niet als excuses voor zijn magere debuutseizoen in Londen aandraagt. "Op het veld telt je leeftijd niet. Je moet het laten zien, of je nou 18 of 36 jaar bent", stelt de spits, die de afgelopen interlands van Oranje moest missen wegens ziekte. "Dat was jammer, ik wilde heel graag spelen in die wedstrijden."