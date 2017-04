Marokko wil duel met Oranje naar Agadir verplaatsen

14:21 – De Marokkaanse voetbalbond heeft de KNVB laten weten dat het de vriendschappelijke wedstrijd van volgende maand niet in Casablanca, maar in het zuidelijker gelegen Agadir wil afwerken. Het duel staat voor 31 mei op het programma.



In eerste instantie was afgesproken om de wedstrijd in Casablanca te spelen, maar bij nader inzien willen de Marokkanen de wedstrijd toch liever in Agadir laten plaatsvinden. Ons Oranje meldt dat de voetbalbonden momenteel in gesprek zijn over de locatie en het aanvangstijdstip van de wedstrijd.



Naast de oefenwedstrijd tegen Marokkko staat voor Oranje enkele dagen later, op 4 juni, ook nog het duel met Ivoorkust op het programma. De oefenduels zijn bedoeld als voorbereiding op de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg van 9 juni. Het is de bedoeling dat Nederland tegen die tijd een nieuwe bondscoach op de bank heeft zitten.