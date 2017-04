Groningen vrijwel compleet, geen 'alibi-psychologie' bij NEC

20:33 – FC Groningen en NEC hebben allebei nog zicht op de negende plaats. Met nog zes speelronden te gaan staan de noorderlingen twaalfde met dertig punten, twee punten en twee plaatsen boven de Nijmegenaren. Morgen (woensdag) staan beide teams tegenover elkaar in het Noordlease Stadion in Groningen.

Faber: "Het glas is halfvol"

Geen 'alibi-psychologie' bij NEC

Ernest Faber, de trainer van FC Groningen, heeft de beschikking over een vrijwel complete selectie. De oefenmeester moet het alleen stellen zonder Tom van Weert (enkel) en Desevio Payne (hamstring). Kasper Larsen is hersteld van zijn achillespeesblessure, maar zal tegen NEC nog niet in de basis staan. Dat laatste geldt wel voor Bryan Linssen, die terugkeert van een schorsing en de plaats overneemt van Alexander Sørloth.Faber hoopt dat FC Groningen tegen NEC effectiever is dan de laatste weken. "Het glas is bij ons halfvol. We staan in de top-drie van meest genomen hoekschoppen en schoten op doel. Nu is het doel om met het rendement ook in de top-drie te komen", zegt Faber op de clubwebsite. "Tegen een defensief NEC zal bij ons de omschakeling en restverdediging goed verzorgd moeten zijn. We moeten de weinige ruimte goed zien te bespelen. En daarbij moeten we iets meer overzicht in de eindfase behouden. Daarin ligt een groot deel van de oplossing."Na de 0-3 thuisnederlaag tegen FC Utrecht van voor de interlandperiode verloor NEC afgelopen weekend de derby bij Vitesse met 2-1. "Het gevoel is beter dan na de wedstrijd tegen Utrecht, omdat we het tegen Vitesse goed hebben gedaan. Na de 1-1 heb ik nooit gedacht dat we daar konden verliezen. Dat is geen alibi-psychologie", zegt NEC-coach Peter Hyballa tegen Omroep Gelderland "We kunnen in Groningen punten pakken en dat meen ik ook absoluut serieus. Groningen moet, daar ligt heel veel druk. Groningen is de favoriet", stelt Hyballa. "Maar wij gaan daar met een goed gevoel naartoe. Wij moeten wel punten pakken, zeker nu Go Ahead ook bij Twente heeft gewonnen." Wojciech Golla (geschorst), Mikael Dyrestam (knie) en Robin Buwalda (enkel) ontbreken bij NEC, Michael Heinloth (enkel) is een vraagteken.