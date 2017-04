Ten Hag: "Heel groot compliment dat je wint bij Excelsior"

21:25 – FC Utrecht-coach Erik ten Hag ziet verbeterpunten voor zijn elftal, ook al won deze dinsdag de uitwedstrijd tegen Excelsior met 1-3. De oefenmeester toonde zich na afloop niet tevreden over de start van zijn ploeg.



"Het is wel een heel groot compliment dat je hier wint, want er zijn hier de laatste weken heel veel teams gestruikeld", begon Ten Hag zijn analyse bij FOX Sports, doelend op onder meer sc Heerenveen en Ajax. "Dan is het fantastisch dat wij hier op een heel volwassen manier winnen. Een groot punt van kritiek is wel dat je weet dat Excelsior altijd scoort in het eerste half uur. Dus als het je dan toch overkomt, dan is dat naïef."



Ten Hag was sowieso niet te spreken over de eerste 25 minuten van FC Utrecht op Woudestein. "We verloren heel veel tweede ballen en duels en waren te traag in onze handelingen. Na 25 minuten kantelde het, konden we de bal meer van voet tot voet laten gaan en kwamen we in de wedstrijd. Toch kunnen we denk ik een hoop leren van deze wedstrijd", vervolgde Ten Hag. "Niet alleen van de beginfase, maar ook van de eindfase. Daarin hadden we de bal meer in de ploeg moeten houden, zodat we de tegenstander konden uitroken. Als deze dan de ruimtes zou aanbieden, dan hadden we moeten toeslaan. We hebben dus nog wel wat te leren en te verbeteren."