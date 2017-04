Hoffenheim bezorgt Bayern tweede nederlaag van seizoen

21:53 – Voor de tweede keer dit seizoen is Bayern München er niet in geslaagd te winnen van 1899 Hoffenheim. Na het 1-1 gelijkspel voor eigen publiek van voor de winterstop ging de titelverdediger in de Bundesliga dinsdag met 1-0 onderuit bij de ploeg van coach Julian Nagelsmann.



Hoffenheim speelde een goede eerste helft tegen Bayern in de eigen WIRSOL Rhein-Neckar-Arena. De thuisploeg gaf zichzelf daarvoor ook de beloning in de vorm van de 1-0. Andrej Kramaric knalde de bal in de 21ste minuut op fraaie wijze van net buiten het strafschopgebied in het doel.



Op slag van rust was Bayern dicht bij de gelijkmaker. Uit een voorzet van Kingsley Coman raakte Robert Lewandowski de lat. De bezoekers, met Arjen Robben in de basis, zetten in de tweede helft meer druk op het doel van Hoffenheim. Ze kregen ook kansen, maar keeper Oliver Baumann bezorgde Hoffenheim met enkele fraaie reddingen de winst.



Ondanks de tweede nederlaag van dit Bundesliga-seizoen gaat Bayern nog wel stevig aan kop in de stand. Na 27 wedstrijden heeft het 65 punten. Dat zijn er dertien meer dan nummer twee RB Leipzig heeft, al gaat dat team woensdag nog op bezoek bij FSV Mainz 05. Hoffenheim is de nummer drie van het klassement, het heeft nu 51 punten.



Borussia Dortmund volgt met vijftig punten op de vierde plaats. De westerlingen boekten op het eigen Signal Iduna Park een 3-0 zege op Hamburger SV. Door een goal van Gonzalo Castro stond het lang 1-0, maar in de slotfase nam Dortmund dankzij Shinji Kagawa en Pierre-Emerick Aubameyang verder afstand van de bezoekers uit Hamburg.



In de strijd om Europees voetbal boekte 1.FC Köln een belangrijke 1-0 thuiszege op concurrent Eintracht Frankfurt, door een treffer van Milos Jojic in de achtste minuut van de tweede helft. Met Klaas-Jan Huntelaar als invaller verloor Schalke 04 met 3-0 bij Werder Bremen. Theodor Gebre Selassie, Max Kruse (penalty) en Maximilian Eggestein maakten de doelpunten voor Werder.