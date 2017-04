'PSV hoopt Van Ginkel komend seizoen opnieuw te huren'

10:20 – PSV met of PSV zonder Marco van Ginkel. Het is dit seizoen nog al een verschil gebleken en ook vorig jaar had de middenvelder een grote positieve invloed tijdens de periode waarin hij gehuurd werd van Chelsea. De Eindhovenaren hopen komend seizoen dan ook volledig over hem te kunnen beschikken.



Volgens Het Eindhovens Dagblad is PSV zeer happig om direct nadat het seizoen is afgelopen een nieuwe huurovereenkomst klaar te hebben liggen. Dit jaar was dit ook al de wens, maar toen gooide een blessure roet in het eten. Daardoor kwam Van Ginkel (die in Londen vastligt tot 2019) net als in 2015/16 pas in de winterstop.



Siem de Jong zal vermoedelijk niet terugkeren in Eindhoven, maar gewoon weer voor Newcastle United gaan spelen. The Magpies zijn dicht bij promotie terug naar de Premier League. Verder wordt er bij PSV rekening gehouden met een mogelijke transfer van Davy Pröpper en het is ook nog altijd niet duidelijk wat Andrés Guardado gaat doen. Zodoende dreigt een grote leegloop op het PSV-middenveld.