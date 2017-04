Zlatan twijfelt over Manchester: "Ik ben geen twintig meer"

11:29 – Zlatan Ibrahimovic twijfelt nog altijd of hij de optie in zijn contract voor een verlenging bij Manchester United van één seizoen wil laten lichten. Na de wedstrijd tegen Everton (1-1) sprak hij met MUTV over de afwegingen die hij momenteel maakt.



"Het hangt af van heel veel factoren", vertelt de Zweed. "Het is niet zo dat ik twintig ben en nog vijf of zelfs tien jaar in het verschiet heb. Waarschijnlijk maximaal drie. Het hangt er dus heel erg af van wat ik wil en wat de club wil en zoals ik vanaf het begin heb kenbaar gemaakt: ik ben hier niet gekomen om mijn tijd te verdoen. Ik ben hier gekomen om te winnen."



"De club speelde dit seizoen geen Champions League-voetbal en was ook niet de favoriet voor de titel. Toch ben ik hier gekomen om te helpen", vervolgt Zlatan. "Ik heb alles gedaan wat ik kon en wilde zo het team naar een hoger niveau te tillen."



Ibrahimovic kent een meer dan uitstekend seizoen bij Manchester United. In 42 wedstrijden scoorde hij 27 en bereidde hij ook nog eens negen treffers voor. Ook tegen Everton was hij dinsdag weer belangrijk. Met zijn rake penalty voorkwam hij in de slotfase een nederlaag.