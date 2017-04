Technisch directeur Caanen legt functie bij Roda neer

13:14 – Een bewogen verblijf van Ton Caanen bij Roda JC Kerkrade komt tot een einde. De technisch directeur legt zijn functie neer. "In het belang van de club zijn partijen tot dit besluit gekomen, waarbij geldt dat Caanen voor de rest van dit seizoen zijn arbeid stil legt", aldus de hekkensluiter van de Eredivisie.



Van een definitief vertrek van Caanen uit het Parkstad Limburg Stadion is nog geen sprake, wel is hij niet langer de technische baas. "De club en Ton Caanen zullen samen bespreken in welke hoedanigheid het dienstverband tussen partijen gecontinueerd zal worden, vanuit de toekomstige plannen die de club heeft."



De 51-jarige Caanen werd medio 2015 door Roda JC aangesteld als technisch adviseur, enkele maanden later werd hij eindverantwoordelijk. Darije Kalezic was dat seizoen de hoofdcoach, maar hij moest vertrekken nadat hij zich tegenover FOX Sport 'laatdunkend' had uitgelaten over Caanen. "Ik heb een prima relatie met Caanen. Alleen kun je wel zien dat hij zijn hele leven niet in aanraking is geweest met het eerste elftal van een betaaldvoetbalclub. Misschien is hij vroeger te lang autoverkoper geweest. Maar ik moet zeggen dat hij goed zijn best doet om zich te ontwikkelen op voetbalgebied, dus daarom heb ik verder een prima relatie met hem", sprak de coach. Roda reageerde keihard: het ontsloeg de coach. "Kalezic liet zich afgelopen zondag na afloop van de competitie in diverse media zeer laatdunkend uit over Technisch Directeur Ton Caanen. Kalezic heeft met zijn uitlatingen de grens van het betamelijke overschreden. Vanwege de onhoudbare situatie die hierdoor is ontstaan heeft Roda JC zich genoodzaakt gezien Kalezic per direct op non-actief te stellen."



Ook na het vertrek van Kalezic gebeurde veel: een hele stoet nieuwe spelers kwam naar Kerkrade, waarvan de sportieve meerwaarde doorgaans onduidelijk bleef. De club stevent nu af op directe degradatie.