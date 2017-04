Jans wil profiteren van onrust bij Roda: "Bij tegenslag kwetsbaar"

14:32 – Roda JC verloor afgelopen weekend van ADO Den Haag, waardoor het nu weer laatste staat in de Eredivisie. Woensdag vertrok technisch directeur Ton Caanen ook nog eens bij de club. Maar of al die gebeurtenissen voor een tegenstander juist voor- of nadelig zijn, dat weet Ron Jans nog niet.



"Het is daar heel onrustig, op alle gebieden eigenlijk. We moeten kijken hoe dat uitwerkt", vertelt de trainer van PEC Zwolle aan RTV Oost. "In het begin van de wedstrijd verwachten we een heel agressief Roda met een publiek dat er achter staat. Maar bij tegenslag ben je in zo'n situatie altijd kwetsbaar en daar moeten wij voor zorgen."



Jans is in ieder geval gebrand op een zege van zijn ploeg in Limburg om zo definitief de laatste degradatiezorgen van zich af te spelen. "Ik denk dat het bij een overwinning niet meer mis kan gaan. Dus dat is wel hoe we de wedstrijd ingaan."



Er zijn zoals het er nu naar uitziet geen afwezigen. "Ouasim Bouy kreeg tijdens even een tikkie, maar ik denk dat hij er morgen gewoon bij is. Alleen bij het afwerken hebben we geen risico's genomen." Verder was Youness Mokhtar absent, omdat zijn vrouw aan het bevallen is. "We hopen dat alles goed gaat en het een mooi meisje wordt. En Youness heeft al gezegd: als het vandaag gebeurt, dan wil er ik morgen gewoon bij zijn."