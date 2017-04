Ben Arfa leidt PSG naar halve finale Coupe de France

5 april 2017 – Paris Saint-Germain heeft zich zeer gemakkelijk geplaatste voor de halve finale van de Coupe de France. Mede dankzij twee doelpunten van Hatem Ben Arfa werd er met 0-4 gewonnen van derdeklasser Avranches. Daardoor voegen de Parijzenaren zich bij Angers, Guingamp en AS Monaco.



Ben Arfa kwam in de zomer over van OGC Nice en liet in zijn debuutseizoen bij PSG nog geen onuitwisbare indruk achter. Na 35 minuten scoorde de aanvaller uit een vrije trap de openingstreffer. Kort na rust was hij opnieuw trefzeker. Op aangeven van Lucas Moura maakte hij er 0-2 van. Moura zelf tekende even later voor de derde treffer van de bezoekers.



Acht minuten voor tijd viel ook het vierde doelpunt nog. Javier Pastore kon binnenschieten na een prachtige steekpass van Ben Arfa. In de halve finale van de Coupe de France kan PSG loten tegen Angers, Guingamp of AS Monaco.