Bosz nuchter: "Doelsaldo speelde ook hiervoor al niet"

5 april 2017 – Voor Peter Bosz maakt het totaal geen verschil dat Feyenoord woensdagavond met maar liefst 8-0 van Go Ahead Eagles wist te winnen. Het verschil in doelsaldo tussen Ajax en Feyenoord is nu vijftien doelpunten. Volgens de trainer van de Amsterdammers was het doelsaldo ook voor woensdag al geen richtpunt.



Bosz volgde tijdens de wedstrijd van Ajax tegen AZ (4-1 winst) niet tegelijkertijd het duel in Rotterdam. "Ik had wel verwacht dat ze zouden winnen, maar niet dat het met 8-0 zou zijn", aldus de trainer na afloop in gesprek met FOX Sports. "Maar als je reëel bent, was dat iets waar we zondag wat aan hadden kunnen doen. Nu is er niets veranderd en moet Feyenoord gewoon twee keer punten verspelen."



De trainer vond de zege van Ajax op AZ twee gezichten hebben. "We begonnen heel goed. We hebben AZ goed onder druk gezet en toen viel ook direct de 1-0. Daarna hoop je de 2-0 te maken en de 3-0, maar dat gebeurt dan niet", aldus Bosz, die vertrouwen houdt in het kampioenschap. "Als we de resterende vijf wedstrijden winnen dan pakken wij de titel."



Bosz wisselde in de rust aanvoerder Davy Klaassen die twee keer een harde schop tegen zijn scheenbeen te verwerken kreeg. De club laat weten dat de middenvelder met een kneuzing in zijn scheenbeen kampt. De blessure is niet ernstig, maar of Klaassen tegen NEC kan spelen is nog niet duidelijk.