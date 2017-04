Van Bronckhorst had topavond: "Dit was het goede antwoord"

5 april 2017 – Giovanni van Bronckhorst sprak na de 8-0 overwinning van Feyenoord op Go Ahead Eagles van een 'topavond'. De trainer van de Rotterdammers was ontzettend blij met wat zijn ploeg liet zien na de nederlaag in De Klassieker tegen Ajax.



Omdat Ajax ook wist te winnen blijft het verschil tussen beide ploegen drie punten. Feyenoord werkte echter flink aan het doelsaldo en omdat het verschil vijftien doelpunten in het voordeel van de Rotterdammers is, kan dat nog wel eens een rol gaan spelen. "Als je op zo'n overtuigende wijze weet te winnen, dan is het echt een topavond. Dit was het antwoord wat we na zondag moesten geven", aldus Van Bronckhorst in gesprek met FOX Sports.



De monsterzege verbaasde Van Bronckhorst niet. "We hebben dit seizoen al vaker bewezen dat we dit kunnen na een tegenslag. Vooral de passing was echt uitstekend. Het baltempo lag heel hoog en dan zie je dat je zo'n ploeg kapot kunt spelen. In de rust heb ik ook gezegd dat we vooral door moesten gaan met scoren. Het doelsaldo kan namelijk nog heel belangrijk worden", besloot hij.