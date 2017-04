AZ'ers deden beklag na goal: "Higler voelde zich te groot"

0:02 – Tot twintig minuten voor tijd mocht AZ hopen dat het een puntje zou snoepen in de zware uitwedstrijd tegen Ajax, maar door een prachtige goal van Davinson Sánchez in de 72ste minuut ging het mis. Na de omhaal van de Colombiaan liepen de Amsteredammers uit naar een 4-1 zege. De schitterende treffer had echter niet mogen tellen, zegt Ridgeciano Haps althans tegen FCUpdate.nl.



Na het duel met Ajax sprak Haps zijn onvrede uit over scheidsrechter Dennis Hilger. "Ik geloofde zeker in een punt. Ajax had het lastig en je hoorde het publiek ook een beetje fluiten. Tja, dan krijg je zo'n doelpunt tegen...", verzucht de linksback van AZ. "Je kan je afvragen of het wel een geldig doelpunt is. Sánchez komt heel hoog met zijn benen, bijna tegen Mattias (Johansson, red.) z'n hoofd aan. Het was gewoon gevaarlijk spel. Maar goed, hij floot niet en daardoor kwamen we met 2-1 achter. Ajax kreeg toen weer vertrouwen en liep daarom uit tot 4-1."



Meerdere AZ-spelers deden na de omhaal-treffer van Sánchez hun beklag bij Higler. "Maar de scheidsrechter voelde zich een beetje te groot om met ons te praten. Je kon niet echt communiceren met hem", stelt Haps, die zelf ook om uitleg vroeg aan Higler. "Toen zei hij: 'ga weg, anders geef ik je een tweede gele kaart'. Tja, dan houdt het op", bromt Haps.



De linksachter van AZ kreeg de opdracht om Justin Kluivert uit de wedstrijd te spelen. Hij kon niet voorkomen dat de jonge Ajacied een assist leverde aan Bertrand Traoré, maar verder bleef het gevaar beperkt tot één fraaie solo. "Hij is een goede speler. Een echte Ajax-buitenspeler, met veel snelheid. Hij heeft twee goede acties gehad, maar voor de rest was het niet heel bijzonder, denk ik."