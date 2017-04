Maaskant verslagen: "Maakten te veel simpele fouten"

0:03 – Bij Go Ahead Eagles heerste na de monsternederlaag tegen Feyenoord (8-0) vooral verslagenheid. Robert Maaskant wilde echter niet te lang stil blijven staan bij de wedstrijd. Hij stelde dat in de degradatiestrijd voorlopig vooral de punten van belang zijn.



Maaskant toonde zich na afloop bij FOX Sports dan ook vooral realistisch. "Je hoopt dat je de beginfase doorkomt en dat je daarna lang overeind kunt blijven. Maar als de bal er dan na tien minuten al in ligt en je bent zelf niet in goeden doen terwijl Feyenoord in topvorm is, dan krijg je van dit soort vreselijke resultaten", aldus de trainer. "We verliezen bij Feyenoord zoals bijna iedereen hier verliest. De uitslag is alleen veel te hoog."



Maaskant probeerde de schade beperkt te houden door defensief te wisselen, maar ook dat haalde weinig uit. "We maakten vandaag gewoon te veel simpele fouten. Feyenoord was getergd en dan straffen ze dat soort dingen af. Het is niet anders. We nemen het maar voor lief en richten ons nu op de volgende wedstrijd."