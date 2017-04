Van den Brom: "Kwam een dubieuze goal aan te pas"

0:17 – John van den Brom zag AZ woensdagavond met 4-1 onderuit gaan tegen Ajax. De trainer vond de Alkmaarders zeker na de gelijkmaker zeer aardig spelen, maar de thuisploeg kwam al snel weer op voorsprong na een doelpunt van Davinson Sánchez. Van den Brom vond dat een zeer dubieuze goal.



Volgens Van den Brom was er namelijk sprake van gevaarlijk spel bij de omhaal van Sánchez. "Ik vind van wel. Hij komt met zijn voeten boven het hoofd van Mattias Johansson uit, die ook nog springt. Hij moet zijn hoofd beschermen met zijn handen, dan denk ik dat het gevaarlijk spel is. Het werd niet afgefloten en dat vind ik dubieus", zij hij na afloop tegen AZ TV. "Maar wat ik veel belangrijker vind, is dat het gebeurde in een fase waarin wij aan de beterende hand waren."



De trainer zag AZ niet goed beginnen, maar vond dat zijn ploeg in de tweede helft herstel toonde. "We hadden moeite met de speelwijze van Ajax en komen terecht achter. We herpakten ons wel en hebben dat na rust doorgezet. De gelijkmaker viel en we gingen zelfs op zoek naar meer. Dat ging niet door, ook door die dubieuze goal", stelt Van den Brom, die complimenten over had voor Wout Weghorst. "Hij was voor zowel Nick Viergever als Davinson Sánchez een plaag. Hij was steeds aanspeelbaar en scoorde ook nog."