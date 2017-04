Groenendijk: "Was een uitgelaten sfeer in de kleedkamer"

8:55 – Alfons Groenendijk lijkt het onder controle te hebben bij ADO Den Haag. De oefenmeester leidde de Haagse club woensdag naar een 1-2 zege bij Willem II, de derde overwinning in vier wedstrijden. Daardoor staat ADO nu drie punten boven de nacompetitiestreep.



"Dit zijn heel belangrijke punten", aldus Groenendijk bij Omroep West. "Er was een uitgelaten sfeer in de kleedkamer. Het was een wedstrijd die we met ongelooflijk hard werken over de streep hebben getrokken."



Uit de laatste zes wedstrijden haalde ADO elf punten. Veel tijd om te genieten van de driepunter in Tilburg heeft de Residentieclub niet. Komende zaterdag wacht de uitwedstrijd tegen FC Groningen namelijk al. "We zijn alleen maar aan het herstellen. De jongens moeten goed rusten en eten om zaterdag fit aan te treden", vervolgt Groenendijk. "We hebben nu zes uit twee deze week. Tegen Groningen kunnen we de week goed afsluiten."