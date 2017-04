FIFA-ranglijst: Nederlands elftal tuimelt naar plaats 32

10:15 – De vrije val van het Nederlands elftal op de wereldranglijst van de FIFA houdt aan. De Europees kampioen van 1988 staat nu op plaats 32, zo blijkt uit de nieuwste publicatie van het klassement dat de wereldvoetbalbond donderdag heeft verspreid. Een maand geleden was Nederland nog de nummer 21 van de wereld.



De afdaling is het gevolg van de nederlagen in de afgelopen interlandperiode. Oranje verloor de WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Bulgarije met 2-0, drie dagen later was het in de Amsterdam ArenA in een vriendschappelijke interland ook de mindere van Italië. Nederland staat nu onder landen als Bosnië-Herzegovina, Senegal en Hongarije.



In de top nam Brazilië de koppositie over van Argentinië, dat nu tweede staat. Duitsland, Chili en Colombia volgen op respectievelijk de derde, vierde en vijfde plaats. De rest van de top-tien bestaat uit Frankrijk, België, Portugal, Zwitserland en Spanje.