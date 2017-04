Organisatie achter Man City breidt uit naar Uruguay

14:54 – City Football Group, de organisatie waar ook Manchester City onder valt, heeft nu ook een eigen club in Zuid-Amerika. Het maakt via de officiële kanalen melding van de overname van Club Atletico Torque, een club uit Uruguay.



Club Atletico Torque, dat werd opgericht in 2007, speelt momenteel op het tweede niveau in Uruguay. "Deze investering zorgt ervoor dat onze organisatie het al bestaande netwerk in Uruguay kan uitbreiden. Ook biedt het ons meer mogelijkheden om Zuid-Amerikaans talent te ontdekken en op te leiden". reageert Ferran Soriano, de topman van City Football Group. Het gaat ook een samenwerking aan met Atletico Venezuela, dat in Venezuela uitkomt op het hoogste niveau.



Manchester City, Melbourne City, New York City en Yokohama F. Marinos vallen ook onder City Football Group.