Sparta met Ketting op zoek naar revanche in derby

16:23 – De wedstrijd van vrijdagavond tegen stadgenoot Excelsior staat voor Sparta Rotterdam voornamelijk in het teken van revanche en zaken doen in de strijd tegen degradatie. De ploeg van Alex Pastoor wil zich niet alleen revancheren voor de 3-0 nederlaag van dinsdag tegen sc Heerenveen, maar ook voor het 3-2 verlies op Woudestein eerder dit seizoen.



"Toen lieten we na om in de eerste helft te scoren, net als dinsdag tegen Heerenveen", zegt Pastoor daarover tegen RTV Rijnmond. Sparta bezet momenteel de dertiende positie, maar is nog niet helemaal zeker van lijfsbehoud. "Met dit puntenaantal blijven we er niet in, dat is duidelijk. We moeten dus nog punten halen en volgens mijn berekening hebben we er nog zes nodig, maar pin me daar niet op vast."



Sparta won in de tweede seizoenshelft al thuis van Feyenoord en wil nu ook de andere stadgenoot vloeren. "Deze wedstrijd leeft bij ons en we willen het ook voor onze supporters goed doen", zegt Pastoor, die nagenoeg hetzelfde team als vorige week tegen PSV (0-2) het veld in zal sturen. "Daar kun je ongeveer wel vanuit gaan", aldus Pastoor, die Rick Ketting voor het eerst dit seizoen minuten gunt. De 21-jarige verdediger speelt door personele problemen in de defensie. "Er komt een kans voor Rick Ketting, zeker."