Beugelsdijk nuchter onder rol, Piszczek blijft bij Dortmund

17:21 – Cultheld Tom Beugelsdijk is razend populair bij de fans van ADO Den Haag, maar dat betekent niet dat trainer Alfons Groenendijk de verdediger automatisch een basisplaats geeft. Sterker nog: de laatste duels zit Beugelsdijk op de bank bij de club. De verdediger blijft rustig onder zijn reserverol.



Zonder de verdediger won ADO haar laatste twee duels, van Roda JC en Willem II. "Tegen Roda JC wonnen we vorige week met 4-1 en stond het goed. Dan zie je het wel aankomen. Never change a winning team. Dat is prima. Ik heb dit vaker meegemaakt. Ik moet gewoon knallen", zegt hij nuchter tegen het Algemeen Dagblad.



Omdat het goed gaat met ADO heeft Beugelsdijk geen moeite met zijn rol. "Ik zou het moeilijker vinden als ik niet had gespeeld en we nul punten hadden. Dit is super. Het gaat om de toekomst van iedereen. Wij moeten er gewoon in blijven. Dat is het allerbelangrijkste.''



Dortmund langer door met zekerheidje

Het aflopende contract van Lukasz Piszczek is door Borussia Dortmund met twee seizoenen verlengd, zo is donderdag duidelijk geworden. De linksback speelt sinds 2010 voor de Duitse topclub en is bij zijn werkgever al jaren een zekerheidje in defensie. Dit seizoen maakte hij bovendien al vijf doelpunten.