Heldenrol voor Janssen: "Betekent veel voor me"

17:46 – Hij heeft er lang op moeten wachten, maar Vincent Janssen was woensdagavond eindelijk belangrijk voor Tottenham Hotspur. De Nederlander kwam een halfuur voor het einde bij een 1-0 achterstand in het veld tegen Swansea City en had een groot aandeel in de uiteindelijke 1-3 overwinning. Bovendien werd hij verkozen tot Man of the Match door de fans van The Spurs. De spits is blij.



In de 88ste minuut maakte Tottenham de gelijkmaker, om vervolgens uit te lopen naar een 1-3 zege. Janssen was met een geweldige assist belangrijk bij de 1-2 en had ook een aandeel in het laatste doelpunt. "Het is geweldig dat we nog wisten te winnen", reageert Janssen op de clubwebsite. "Het was ook een verdiende zege, omdat wij de ploeg waren die de aanval koos. Ik ben gelukkig met het feit dat ik belangrijk was voor team. Mijn assist bij de 1-2 was geweldig en daar ben ik blij mee."



Door zijn belangrijke rol als invaller werd hij toegezongen door de fans en verkozen tot Man of the Match. "Dat betekent heel veel voor mij", zegt Janssen. "Ik ben de fans ontzettend dankbaar omdat ze me altijd steunen. Met goede prestaties op het veld probeer ik ze terug te betalen. Wij zijn heel gelukkig met deze overwinning en het is heel lekker om een duel in de slotfase te winnen."



Tottenham Hotspur bezet de tweede positie in de Premier League en komt zaterdagmiddag in actie tegen Watford FC.