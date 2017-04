Ajax kondigt komst van nieuw supportershome aan

18:35 – Ruim twee jaar nadat het supportershome van Ajax in vlammen opging, heeft de club de komst van een nieuwe supportersruimte aangekondigd. Het doel van de Amsterdamse club is om het gebouw in de winterstop van het komende seizoen open te laten gaan.



Dat meldt Ajax op de eigen website. Donderdag zijn de handtekeningen van Ajax, de gemeente Amsterdam en de Stichting Beheer Supportershome Ajax gezet, waardoor er gebouwd kan gaan worden aan een nieuw supportershome. "Alle partijen zagen in dat een plek waar supporters zowel voor als na de wedstrijd samen kunnen komen, van toegevoegde waarde is. Het nieuwe onderkomen voor supporters zal in de huidige parkeergarage van de Amsterdam ArenA, tussen ingang M en Zuid H, worden gerealiseerd. Dit is een aanzienlijk betere locatie dan de vorige. Het zal een gebruiksoppervlakte hebben van ruim 900 m2 en het streven is dat de deuren in de winterstop van volgend seizoen opengaan", schrijft Ajax.



In januari 2015 brandde het oude supportershome van de club af.