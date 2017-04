Ajax-plaaggeest wil hogerop: "Ik pas in de Eredivisie"

19:08 – Met een doelpunt in de kampioenswedstrijd van Ajax verpeste Bryan Smeets het feestje van de Amsterdammers, maar zijn gelijkmaker namens De Graafschap was vooralsnog zijn laatste kunstje in de Eredivisie. Met de club uit Doetinchem speelt hij dit seizoen in de Jupiler League, al hoopt hij dat daar na dit voetbaljaar verandering in komt.



De toekomst van de middenvelder is ongewis, omdat zijn contract na dit seizoen afloopt. "Ik pas in de Eredivisie, tegelijkertijd moet je in het voetbal realistisch zijn. Alles is onzeker", stelt hij bij Omroep Gelderland. "Ik wil op het hoogste niveau spelen, dat weten veel mensen ook wel denk ik. Belangrijk is de komenden weken hoe het team presteert. Dat heeft ook invloed op jezelf."



De Graafschap maakt een moeilijk seizoen door, maar is wel koploper van de huidige periode. Daardoor lonken de play-offs. "Daarom is het ook zo belangrijk dat we die nacompetitie gaan spelen", beseft de middenvelder. "Spelers kunnen zich daar in de kijker spelen en een nieuw contract afdwingen. Hier of ergens anders. Dat lukt je niet als straks niemand meer over De Graafschap praat."



Smeets benadrukt het belang van het halen van de nacompetitie. "Als we de periode niet winnen, is het een dramatisch seizoen geweest. Maar we zijn uit de shit gekomen omdat we met elkaar ook een sterke band hebben. We hadden na zo veel ellende ook mentaal gebroken kunnen zijn. Nu hebben we alles weer in eigen hand, peppen we elkaar op en zie je het vertrouwen groeien."