Hodgson gaat als adviseur aan de slag in Australië

20:35 – Sinds zijn vertrek bij de Engelse nationale ploeg in 2016 zat Roy Hodgson zonder werk, maar de ervaren coach heeft inmiddels een nieuwe baan gevonden. De Engelsman gaat als adviseur aan de slag bij Melbourne City FC.



Hodgson gaat interim-trainer Michael Valkanis ondersteunen, zo is donderdag duidelijk geworden. De Australische competitie nadert haar einde en dus heeft Melbourne City de hulp van Hodgson ingeschakeld. "Ik kan met Roy gaan sparren over voetbalinhoudelijke zaken", reageert coach Valkans. "We kunnen hem alles vragen wat we willen weten. De spelers hebben inmiddels al een goed gesprek met hem gevoerd."



Melbourne City staat na 25 speelronden op de tweede positie in de Australische A-League.