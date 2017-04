Israel gaat op 75-jarige leeftijd amateurclub trainen

22:27 – Op 75-jarige leeftijd pakt Rinus Israel de draad als trainer weer op. De voormalig topspeler van Feyenoord gaat per direct aan de slag als hoofdcoach van de amateurs van OFC, zo meldt Omroep West.



Bij OFC, dat in de Derde Divisie speelt, volgt Israel de ontslag Imdat Ilguy op. De voormalig verdediger gaat samenwerken met Jan de Haze en moet degradatie met de club voorkomen. In 2012 was Israel voor het laatst actief als trainer, hij werkte toen bij Young Boys.



De voormalig verdediger werkte in het verleden als trainer onder meer voor Feyenoord, PAOK Saloniki en Ghana.