Van Halst reageert: "Wij werden ook verrast door de actie"

6 april 2017 – De wedstrijd tussen FC Twente en PSV zorgde niet alleen door het eindresultaat voor stof tot napraten, maar ook vanwege een incident in de tweede helft. De politie viel namelijk Vak P binnen, vanwege een onderzoek naar drugshandel. Ook Twente-directeur Jan van Halst werd overdonderd door de actie.



"Wij werden ook verrast door deze actie van de politie", zegt de commercieel en technisch directeur tegen FOX Sports. "Vlak voordat de politie in ging grijpen kregen we bericht dat ze dit gingen doen. We hoorden dat ze gingen ingrijpen in de gracht bij Vak P. Over het hoe en waarom hoorden we niets. Op die momenten ben je echt overgeleverd aan de politie en de gemeente. Zij gaan dan acteren hoe ze denken dat ze moeten acteren."



Twente had dus niets in te brengen, stelt Van Halst. "De politie kan altijd ingrijpen als ze dat noodzakelijk vinden en blijkbaar vonden ze dat. Wij weten ook niet veel meer en zullen morgen wel meer horen."



De Politie Overijssel heeft drugs aangetroffen in het supportershome van Twente, zo maakte het op Twitter bekend. "We begrijpen dat het tijdstip van de actie in het home van Vak P veel vragen oproept. Dit momentum was echter cruciaal", legt de politie uit. "Uit politieonderzoek bleek dat de kans om drugs aan te treffen het grootst was tijdens een wedstrijd."