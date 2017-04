Cocu in zak en as: "Door zo'n goal gooi je alles weg"

6 april 2017 – Als PSV donderdagavond bij FC Twente de drie punten wist te pakken, dan mocht de regerend kampioen nog stiekem blijven hopen op een nieuwe titel. Omdat de Eindhovenaren in slotseconden echter de gelijkmaker moesten incasseren (2-2), kan daar nu een streep door. Dat beseft trainer Phillip Cocu ook.



"Door zo'n goal gooi eigenlijk alles weg", reageerde Cocu in gesprek met FOX Sports. "We hebben dit over onszelf afgeroepen. In het laatste kwartier zat me iets niet lekker. Ik kon niet rustig gaan zitten. We moeten dit onszelf aanrekenen en in de spiegel kijken. We hadden de tweede plaats in eigen hand, nu wordt het steeds moeilijker."



PSV kwam al snel met 1-0 achter, maar boog het duel vervolgens om. "Toen we op voorsprong kwamen leek er lange tijd niets aan de hand. Tot de laatste tien minuten. We hebben ons dit seizoen terug geknokt, met een klein kansje op het kampioenschap tot gevolg. We hadden het nooit zo weg mogen geven."



Met nog vijf speelronden te gaan bedraagt de achterstand op Ajax vier punten, terwijl het gat met koploper Feyenoord is opgelopen tot zeven punten.