Hake: "Hebben terecht een gelijkspel afgedwongen"

6 april 2017 – Op de remise van FC Twente tegen PSV (2-2) valt volgens trainer René Hake niet veel af te dingen. De oefenmeester van de ploeg uit Enschede vindt dat de late gelijkmaker van de thuisploeg als loon naar werken kan worden gezien.



In de laatste minuut van de blessuretijd schoof Bersant Celina de bal langs Jeroen Zoet. "Dat we zo in de laatste minuut nog gelijkmaken, dat doet ons heel goed", zegt Hake op de clubwebsite. "Dat hebben we verdiend, gezien de wedstrijd. We hadden moeite in de beginfase. Daarna probeerden we goed te voetballen. Toen ontstonden situaties met grotere ruimtes, dat leverde kansen en een ons doelpunt op. PSV maakte een goede gelijkmaker. In de laatste fase van de eerste helft vond ik ons heel slordig. Begonnen we ballen weg te geven door de as."



Al snel in de tweede helft kwam Twente op achterstand, maar toch sleepte het een punt uit het vuur. "In de tweede helft wilden we compact blijven spelen en wachten op de fout van PSV. Dat leek er niet echt op in de beginfase. Bij een corner stonden we slecht te dekken, maar met een redelijk goed oog kun je zien dat het doelpunt buitenspel was. Dan sta je achter en weet je dat je moet forceren en ruimtes gaat weggeven. De slotfase was niet onze sterkste fase qua voetbal. Uiteindelijk moet je geluk hebben dat de bal goed valt, dat was ook zo. We hebben terecht een gelijkspel afgedwongen."