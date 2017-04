Politie ondermijnt gezag Twente: "Goed voorbereide actie"

7:43 – Tijdens de wedstrijd tussen FC Twente en PSV (2-2) van donderdagavond gebeurde er iets unieks en bizars. In de slotfase van het duel in De Grolsch Veste werd er opeens omgeroepen dat iedereen rustig moest blijven en het stadion moest verlaten, maar dat de wedstrijd gewoon door zou gaan. Al snel bleek het om een drugsonderzoek van de politie te gaan. Een woordvoerdster geeft uitleg.



"Net na het begin van de tweede helft hebben we een inval gedaan bij het supportershome van Twente. Daar hadden wij aanleiding voor: wij hadden het vermoeden dat daar handel in drugs en selectief deurbeleid gaande was. Het was een ondermijning van degene die het gezag heeft in het stadion. We moesten het tijdens de wedstrijd doen, omdat duidelijk werd dat er toen pas veel drugs aanwezig was", zegt de zegsvrouw van de politie tegen FOX Sports.



Iedeeren werd, tot verbazing van alles en iedereen (inclusief Twente zelf) vriendelijk verzocht om het stadion te verlaten. "De eerste oproep bleek een vergissing; het moest duidelijk zijn dat de mensen uit Vak P een andere uitgang moesten nemen. Het hele stadion hoefde niet leeg", aldus de woordvoerdster. "Het was een goed voorbereide actie. We hadden het zo bedacht dat de uitgang via de supportershome niet gebruikt mocht worden en dat moest ook zo worden gecommuniceerd."



Er werd drugs aangetroffen, zo bevestigt de politiewoordvoerdster. Over hoeveelheden en aanhoudingen kon ze nog geen uitspraken doen.