Gio ondanks slecht verleden met vertrouwen naar Zwolle

Sinds de terugkeer van PEC Zwolle in de Eredivisie, in de zomer van 2012, hield Feyenoord aan de uitwedstrijd tegen de club uit de Overijsselse hoofdstad nimmer een punt over. Een verklaring heeft Giovanni van Bronckhorst, de huidige coach van de Rotterdamse club en koploper in de Eredivisie, daar niet voor. Niettemin heeft hij vertrouwen voor komende zondag, als Feyenoord aantreedt in en tegen Zwolle.



"Ik denk niet dat er een verklaring voor is. Als je weet waar het aan ligt, dan kan je het veranderen. Maar we gaan er wel met vertrouwen naartoe", reageert Van Bronckhorst bij Feyenoord TV. De oefenmeester maakt geen probleem van het kunstgras dat in het MAC³PARK stadion ligt. Feyenoord past er haar voorbereiding voor het bezoek aan Zwolle ook niet op aan. "We hebben al een aantal duels op kunstgras gespeeld. Het is wat het is en we moeten ermee omgaan, wat we ook gaan doen. Het is zondag niet anders dan wanneer je uit tegen ADO Den Haag of Heracles Almelo speelt."



Van Bronckhorst ziet dat PEC Zwolle na de winterstop prima bezig is, al werd er donderdag wel verloren bij Roda JC Kerkrade. "De laatste weken boeken ze wat betere resultaten. Ze staan op een plek waarmee ze nog beide kanten op kunnen. Ze zijn nog in de race om de play-offs voor een Europa League-ticket en hebben geloof ik vijf of zes punten marge naar de play-offs tegen degradatie. Dus ze zitten overal tussen, maar het is wel een team dat in de lift zit. Het is een team dat aan de bal goed kan voetballen. Ze hebben balvaste spelers en snelheid voorin. Dat is iets waartegen we ons moeten wapenen. Dat kunnen we ook en daar zullen we voor gaan zondag."



Van Bronckhorst verwacht dat Nicolai Jørgensen kan spelen tegen Zwolle, mogelijk is ook Terence Kongolo er weer bij. "Het is een goed teken dat ze allebei weer kunnen meetrainen", vervolgt de coach van Feyenoord. Bilal Basaçikoglu en Rick Karsdorp ontbreken nog wel, maar Tonny Vilhena keert terug van een schorsing. De middenvelder staat gelijk in de basis. "Hij is voor mij een belangrijke speler. Natuurlijk heeft hij twee duels moeten missen door een schorsing, maar hij is weer beschikbaar. Dat is goed nieuws voor zondag", besluit Van Bronckhorst.