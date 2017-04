Dolberg niet fit voor uitwedstrijd tegen NEC, Klaassen wel

18:14 – Kasper Dolberg ontbreekt ook komende zaterdag in de uitwedstrijd tegen NEC bij Ajax. De Deense aanvaller heeft nog te veel last van de liesblessure die hem al een kleine drie weken aan de kant houdt. Dolberg is wel weer in training, maar is nog niet wedstrijdfit, zo meldt zijn Amsterdamse werkgever vrijdag via de officiële kanalen.



Ajax kan in Nijmegen wel beschikken over Davy Klaassen. De aanvoerder liep afgelopen woensdag tegen AZ een blessure aan zijn scheenbeen op, maar is daarvan op tijd hersteld voor het bezoek aan NEC.

Selectie Ajax voor duel met NEC

Andre Onana, Diederik Boer, Kenny Tete, Joël Veltman, Davinson Sánchez, Daley Sinkgraven, Heiko Westermann, Nick Viergever, Matthijs de Ligt, Jairo Riedewald, Davy Klaassen, Lasse Schöne, Frenkie de Jong, Hakim Ziyech, Donny van de Beek, Abdelhak Nouri, David Neres, Bertrand Traoré, Amin Younes, Mateo Cassierra, Justin Kluivert