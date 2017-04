Vitesse en sc Heerenveen 'ontlopen elkaar niet veel'

21:17 – In de strijd om de vijfde plaats in de Eredivisie staan Vitesse en sc Heerenveen zaterdag tegenover elkaar in Arnhem. De Gelderse club is de nummer vijf van het klassement, het staat drie plaatsen hoger dan de tegenstander uit Friesland. Het verschil tussen beide teams is vijf punten. Vitesse en Heerenveen boekten in de midweekse speelronde allebei een zege, op respectievelijk Heracles en Sparta.



Fraser: "Beide ploegen ontlopen elkaar niet veel"

Heerenveen heeft St. Juste terug

"Ik ben blij met de winst", kijkt Vitesse-trainer Henk Fraser op de clubwebsite nog even terug op het duel van afgelopen woensdag in het Polman Stadion. "Veel ploegen hebben het lastig in Almelo en hebben daar punten laten liggen. Dus we moeten het ook in de juiste context zien, maar ik vind dat we beter moesten omgaan toen we tegen tien man speelden."Vooruitkijkend naar de ontmoeting met Heerenveen, zegt Fraser: "Beide ploegen ontlopen elkaar niet veel. Bij dit soort wedstrijden komt het vaak aan op details. Het is weer een belangrijke wedstrijd. Ook om in het spoor van FC Utrecht te blijven." De oefenmeester mist Kevin Diks tegen Heerenveen, Kelvin Leerdam is zijn vervanger.Bij Heerenveen keert Jeremiah St. Juste terug van een schorsing, wel verlieten Joost van Aken en Sam Larsson vrijdag voortijdig het trainingsveld. "Met drie wedstrijden in acht dagen zijn er altijd jongens met pijntjes. We zullen morgen zien wie er fit zijn", zegt coach Jurgen Streppel op de officiële website van Heerenveen.Volgens Streppel hebben Heerenveen en Vitesse dezelfde spelopvatting. "We willen beide naar voren, maar de manier van spelen is niet met elkaar te vergelijken. Vitesse is stoïcijnser. Als het niet loopt, laten ze het rustig even lopen, vinden het wel prima. Wij zijn druistiger, willen altijd het initiatief en de tegenstander afjagen." Streppel is beducht voor de individuele kwaliteit in de Vitesse-selectie. "Ze beschikken over veel individuele kwaliteit en jongens die makkelijk een doelpunt maken."