Oranje Leeuwinnen verliezen oefenduel van Frankrijk

22:41 – De Oranje Leeuwinnen hebben de oefeninterland tegen Frankrijk verloren. Voor het oog van 10.383 toeschouwers, een record voor een vriendschappelijk duel van de Oranje-vrouwen, werd het in Stadion Galgenwaard 1-2.



In het eerste half uur was Frankrijk duidelijk de betere ploeg en het kwam in de 27ste minuut ook op 0-1, doordat Anouk Dekker een vrije trap in eigen doel knikte. Nederland begon redelijk aan de tweede helft, maar in de 63ste minuut maakte Eugénie Le Sommer er vanaf de rand van het penaltygebied 0-2 van. Acht minuten voor tijd bracht Lieke Martens de spanning terug. Het bleef daarna echter bij 1-2, al kreeg Vivianne Miedema in de slotfase nog wel een goede kans.



Voor de wedstrijd werden Petra Hogewoning, Anouk Hoogendijk en Manon Melis benoemd tot bondsridders. Ze speelden alle drie meer dan honderd wedstrijden voor de Oranje Leeuwinnen. Daarnaast werd afscheid genomen van ex-internationals Mandy Versteegt, Maayke Heuver en Kirsten van de Ven.