Pastoor: "Duidelijk dat initiatief uit onze klauwen glipte"

7 april 2017 – Sparta-coach Alex Pastoor vond zijn elftal vrijdag goed beginnen aan de thuiswedstrijd tegen stadgenoot Excelsior. De Kasteelheren kwamen ook al in de tiende minuut op voorsprong, desondanks werd het 2-3 voor Excelsior. Een terechte uitslag, vindt Pastoor.



"We hebben geen vervolg kunnen geven aan het eerste kwartier. Het was duidelijk dat het initiatief uit onze klauwen glipte", mopperde Pastoor na afloop bij FOX Sports."Bij de spaarzame momenten dat Excelsior eruit kwam, hebben we niet adequaat gereageerd. Dat kon je bij de tweede goal wel zien."



Die 1-2 viel vlak voor rust, kort na de pauze werd het ook 1-3. "Daardoor knakte de moraal een beetje", vervolgde Pastoor. "Daarom hebben we ook meteen gewisseld. We hadden gehoopt dat we dan de rust konden vinden om de twee spitsen in stelling te brengen, maar het ging allemaal te gehaast. Daardoor speelden we gedurende de tweede helft echt matig." In de slotfase werd het nog wel 2-3. Pastoor: "Daardoor kwam het geloof er weer, maar dat hadden we daarvoor wel te weinig. Excelsior heeft denk ik wel terecht gewonnen."