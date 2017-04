Van der Gaag maakt fans compliment na zege bij Sparta

7 april 2017 – Excelsior-coach Mitchell van der Gaag begon zijn analyse na de gewonnen uitwedstrijd (2-3) tegen stadgenoot Sparta met een compliment voor de supporters. De oefenmeester was onder de indruk van de manier waarop zijn elftal werd aangemoedigd.



"Een groot compliment aan de supporters", aldus Van der Gaag bij FOX Sports. Excelsior werd op Het Kasteel gesteund door zeshonderd fans. "Voor een kleine club als Excelsior", vervolgde Van der Gaag. "Op de parkeerplaats stonden ze al om ons uit te zwaaien. Je zag dat het leefde en dus konden wij niet achterblijven. We hadden een moeilijke start, maar naarmate het duel vorderde hebben we ons aangepast aan de fans. Zij waren geweldig."



Sparta kwam in de tiende minuut op 1-0, maar na 48 minuten leidde Excelsior met 1-3. "In de tweede helft zijn we niet echt in moeilijkheden geweest. We hebben zelfs nog kansen gehad om de score verder uit te breiden. In de slotfase viel nog uit het niets de 2-3. Daardoor werd het weer spannend, maar uiteindelijk zijn we makkelijk en eenvoudig op de been gebleven", aldus Van der Gaag. "Ik ben blij dat we onszelf hebben beloond, ondanks het verlies van dinsdag tegen FC Utrecht. Ook toen hebben we tot het einde doorgewerkt, maar vandaag was van die vermoeidheid niets terug te zien. Daarmee laten we zien ook mentaal sterk te zijn."