Schöne rekent nog altijd op kampioenschap met Ajax

9:17 – Met nog vijf speelronden te gaan stijgt de spanning in de Eredivisie naar het toppunt. Koploper Feyenoord heeft met een voorsprong van drie punten op Ajax alles nog in eigen hand, maar de Amsterdammers blijven geloven in een kampioenschap. Middenvelder Lasse Schöne gaat er zelfs vanuit dat Ajax de titel pakt.



Dit weekend gaat Ajax op bezoek bij NEC en speelt Feyenoord uit tegen PEC Zwolle. "NEC-uit kan een lastig duel zijn", beseft Schöne in gesprek met De Telegraaf. "Maar dat ligt voornamelijk aan onszelf. We zullen elke tegenstander zo onze wil moeten opleggen als we in de eerste helft bij Feyenoord deden."



Ajax komt vanavond (zaterdag) al in actie, terwijl Feyenoord zondagmiddag speelt. "Laten we hopen dat het een voordeel is dat we nu eens een dag eerder spelen dan Feyenoord. Als we bij NEC winnen komen we in punten gelijk en misschien zorgt dat toch voor wat extra druk. Op het kunstgras van PEC Zwolle is het sowieso al een lastige wedstrijd voor ze. De tik die we in de Klassieker aan Feyenoord hebben uitgedeeld, komt nu pas aan en niet in een 'thuiswedstrijdje' tegen Go Ahead Eagles."



Midweeks ging het voor Ajax bijna mis, in de thuiswedstrijd tegen AZ. "We hadden AZ bij de strot, maar lieten los. Ja, misschien was dat na Feyenoord-thuis misplaatste arrogantie. Dan hoeft hij maar één keer ongelukkig te vallen en dan ligt de bal achter ons in het mandje", aldus de Deen, die met Ajax uiteindelijk met 4-1 won. Daardoor hield de ploeg de hoop op een nieuwe titel in leven. "Nog steeds heb ik het gevoel dat we aan het einde van de competitie bovenaan staan. En voor de Europa League geldt: als je iets kunt winnen, moet je er vol voor gaan. Ik denk dat we Schalke kunnen hebben. En als je dan een goede ploeg loot in de halve finale, kan het gek lopen. Er zijn nog twee prijzen waarom we meedoen. En die willen we winnen."