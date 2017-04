Jans lacht: "Ben bang dat het Feyenoord-fans waren"

12:22 – De laatste vijf thuisduels met Feyenoord eindigden voor PEC Zwolle allemaal in een overwinning. Trainer Ron Jans zag de afgelopen periode een enorme interesse in kaartjes voor de thuiswedstrijd van zondag en grapt dat er veel Feyenoord-fans in de rijen bij de kaartverkoop stonden.



Fans van de Rotterdamse club zijn dit seizoen vaker te zien op reguliere tribunes in uitwedstrijden. "Hier zit gewoon een geweldige wedstrijd aan te komen", zegt Jans tegen De Telegraaf. "Weken geleden kwam ik aan bij het stadion en ik dacht 'hé, er staat al een hele rij voor het loket'. Toen al stonden er zo veel mensen om kaartjes te kopen. Ik ben bang dat het Feyenoord-supporters waren…"



PEC heeft er echt alles aan gedaan om de ticketverkoop goed te laten verlopen, zo geeft een woordvoerder aan. "Alles wordt gescreend. We kunnen heel goed zien welke mensen er ineens eenmalig een kaart kopen op hun clubkaart en we hebben goed in beeld waar onze kopers allemaal vandaan komen", aldus de woordvoerder, die zodoende niet vreest voor een toestroom van Feyenoord-supporters op de PEC-tribunes.